Bella Hadid: scopri quale famosa modella è la sua sosia identica!

La somiglianza è davvero incredibile

Bella Hadid ha deciso di mostrare al mondo il volto della sua gemella. La somiglianza è così incredibile, che non potrai credere ai tuoi occhi.

Visualizza questo post su Instagram 🖤Carla, Vogue Italia 1996 Un post condiviso da 🦋 (@bellahadid) in data: Dic 13, 2018 at 9:11 PST

Bella ha postato via Instagram uno scatto di Carla Bruni, tratto da un servizio fotografico per Vogue Italia del 1996. Impossibile non notare quanto le due modelle siano simili, i capelli castani lunghi fino alle spalle, la forma del naso, le labbra, gli occhi e praticamente ogni singolo connotato del volto.

Considerati gli anni di età che le separano, sarebbe meglio parlare di una sosia identica, che molto prima della minore delle Hadid ha calcato le passerelle più importanti del mondo della moda

Visualizza questo post su Instagram Do I have a hidden daughter? ❤️ @bellahadid Un post condiviso da Carla Bruni (@carlabruniofficial) in data: Mag 13, 2018 at 2:42 PDT

Ma la prima a sottolineare la loro straordinaria somiglianza è stata proprio Carla. A maggio la cantante italo-francese aveva condiviso via Instagram un selfie insieme a Bella con una didascalia molto divertente: "Ho una figlia segreta?"

Onestamente, questa è l'unica spiegazione possibile!

ph: getty images