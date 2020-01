Grammy: Billie Eilish in Gucci dalla testa ai piedi, ma soprattutto sulle unghie!

La nail griffata definitiva

Se c'è una cosa che sappiamo di Billie Eilish, è che adora le stampe griffate e le piace indossarle ovunque. La cantante di "Bad Guy" è arrivata sul red carpet dei Grammy Awards 2020 scuotendo un completo Gucci marrone e verde neon, ma ha voluto portare la famosa stampa logo fino sulle sue unghie.

La 18enne, che normalmente porta unghie extra lunghe con disegni audaci, ha stupito sul tappeto rosso con nail quadrate dipinte di verde e decorate con il logo Gucci. Secondo un post Instagram, la nail art è stata creata dalla manicurist Emi Kudo, la cui lista di clienti di celebrità include anche Brie Larson, Kristen Bell e Hailey Bieber.

E per dovere di cronaca, dobbiamo ricordare che Billie Eilish era entrata nella storia dei Grammy Awards ben prima della cerimonia di premiazione di quest'anno. Con le sue 6 nomination era già diventata la prima artista - nella storia del premio - nata in questo millennio con così tante candidature. Su 6 ha trionfato in ben 5 categorie, incluse le 4 più importanti: Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best New Artist. Billie è così diventata l'artista più giovane di sempre a portarsi a casa i premi più prestigiosi in una sola edizione.

Ti sei perso il red carpet dei Grammy Awards 2020? Lancia il video e goditelo tutto:

ph. getty images