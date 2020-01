Emily Ratajkowski prova la tendenza rischiosa dei calzini sopra l’orlo dei jeans

Che sia la fine dei fantasmini?

Emily Ratajkowski ha fatto del crop top la sua firma, non importa la temperatura, non importa la stagione, non importa l'occasione, la modella/attrice/imprenditrice lo indossa quasi sempre, a volte nella variante underboob rivelatore o canottierina classica con scollatura ad alto impatto - e basta farsi un giro sul suo account Instagram per capire di cosa stiamo parliamo. Audace sì, audace sempre, ma il nuovo Instagram look di Emily è forse il più audace che abbia mai osato e questa volta c'entra in parte il top corto. Incredibile ma vero, il focus è tutto sui calzini.

Visualizza questo post su Instagram Our first office space! @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 24 Gen 2020 alle ore 11:32 PST

Giacca di pelle che rivela una fascia bianca, un paio di jeans straight a vita alta con un paio di calze sportive bianche molto spesse indossate sopra l'orlo dei pantaloni. Sebbene il look non sia necessariamente spericolato come al solito, è comunque una scelta davvero coraggiosa. Il mashup di calze e jeans è una tendenza da sempre controversa, ricorda gli anni '80 e l'abbigliamento d'aerobica: calzettoni da trekking sopra i leggings.

via GIPHY

Ovviamente, Ratajkowski porta la tendenza di un tempo nel 2020, tutto molto Ritorno al Futuro. Dopo anni di caviglie scoperte no matter what è arrivata la fine dei fantasmini? La primavera è alle porte, lo scopriremo presto.

ph. getty images