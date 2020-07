Emily Ratajkowski fa girare tutta New York con i suoi pantaloni di velo trasparente

Wow

Se sai qualcosa o due sullo stile Emily Ratajkowski, non ti sorprenderà affatto l'ultimo look indossato dalla modella attivista. La 29enne adora mostrare le sue incredibili curve e questa volta ha deciso di farlo con un completo in mesh trasparente marrone con stampa retro bianca e arancione. Paparazzata a New York, Emily ha fatto girare tutto il ristorante dove era a pranzo con con suo marito Sebastian Bear-McClard perché i pantaloni lasciavano vedere la sua lingerie.

Visualizza questo post su Instagram Who is she? Wearing @inamoratawoman 📷 @elderordonez1 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 27 Giu 2020 alle ore 8:11 PDT

EmRata ha adorato così tanto queste paparazzate, che ha deciso di condividere gli scatti sulla sua pagina Instagram. Le facce delle persone nella seconda foto dell'album fanno davvero ridere.

Il completo d'ispirazione anni '70 è della sua linea beachwear Inamorata. Adoriamo il sottile design a rete e la stampa marrone di tendenza. Ecco, magari non è esattamente un look da città, ma è un'idea copricostume tutta da copiare per le prossime vacanze.

Oh certo, come puoi vedere, EmRata ha detto addio al suo castano naturale e ha deciso di farsi bionda per l'estate.

ph. getty images