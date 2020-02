Elettra Lamborghini: favolosa in rosso sul red carpet del Festival di Sanremo 2020

Che diva!

Come vestirà Elettra Lamborghini sul palco dell'Ariston? Manca poco per scoprirlo, dato che la nostra matadora salirà presto sul palco del Festival di Sanremo 2020 per cantare il suo brano inedito "Musica (e il resto scompare)" e ci ha già promesso che non potremo fare a meno di ballare durante la sua performance. Nel frattempo, possiamo però ammirare l'unica e sola Twerking Queen in versione diva nelle foto dal red carpet inaugurale della kermesse musicale.

getty images

Elettra è scivolata in un meraviglioso abito di Romeo Gigli, che sembra sia stato cucito addosso alle sue forme mozzafiato. Corpetto che lascia scoperte le spalle, gonna a sirena e strascico, la splendida 25enne è "on fire" in raso rosso. L'outfit vibra di un favoloso glamour retrò, ma bilanciato dal beauty look semplice e contemporaneo: wet hair e uno smokey eye appena accennato nei toni del terracotta, che illumina i suoi occhioni azzurri.

Completano il look, maestosi orecchini pendenti di diamanti e l'anello di fidanzamento con cui il suo Afrojack le ha chiesto di sposarlo lo scorso Natale.

getty images

getty images

Durante le serate del Festival continuerà con gli outfit da femme fatale? Non vediamo l'ora di scoprirlo e il nostro cuore fa già pem pem.

In occasione del suo debutto a Sanremo 2020 e in vista dell'uscita del disco "Twerking Queen (el resto es nada)", abbiamo deciso di dedicarle la programmazione di oggi, 4 febbraio: un mitico #ElettraDay!

#ElettraDay ti aspetta oggi su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Segui questa giornata speciale anche su Facebook, Twitter e Instagram di MTV Italia e commenta usando proprio l'hashtag #ElettraDay!

ph. getty images