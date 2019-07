Dua Lipa, lo smoking non è mai stato così sexy: ciao pantaloni, la giacca diventa vestito

Wow

Diciamolo - lo smoking ha un fascino senza tempo, ma nell'ultimo periodo il più elegante dei completi maschili è stato reinterpretato dalla moda in chiave ultra femminile. Ciao pantaloni, i blazer eleganti si trasformano in mini abiti straordinariamente sexy e diventano protagonisti del red carpet. La prima ad aver interpretato la tendenza sul tappeto rosso è stata Beyoncé, seguita ora da Dua Lipa. La splendida pop star ha indossato un favoloso smoking dress per sfilare sul red carpet del concerto Amazon Prime Day a New York, prima di salire sul palco e regalare una potente performance al pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Prime Day Concert last night in NYC @amazonmusic @amazonprimevideo 🌍❤️ Un post condiviso da Dua Lipa (@dualipa) in data: 11 Lug 2019 alle ore 6:25 PDT

Dua ha accentuato il no pants look, abbinando dei divertenti collant velati a pois alla giacca scollatissima e tutta di paillettes di Saint Laurent. L'effetto è molto elegante, al contempo sexy e lasciacelo dire - divertente e sbarazzino.

Oh, a proposito, indovina chi c'era a vedere Dua durante il concerto? la sua nuova fiamma Anwar Hadid, il fratellino di Gigi e Bella!

ph. getty images