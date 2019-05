Dua Lipa “on fire” all’amfAR Cannes Gala 2019 in un epico abito rosso

Ullallà!

E chi l'avrebbe mai detto, anche Dua Lipa è arrivata in Costa Azzurra! Per il suo primo red carpet di Cannes 2019, la più impavida delle pop star quando si tratta di moda è scivolata in un maestoso abito di Valentino, metri e metri di seta e piume rosse si rincorrono aprendosi in spettacolari volant. Dua era davvero "on fire" all'amfAr gala, evento di moda e beneficenza, che come ogni anno si tiene durante il festival.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Non è la sola star che ha scelto il rosso per stupire a Cannes, anche Bella Hadid per la premiere di "Dolor y Gloria" ha vestito uno stupefacente vintage rosso di Roberto Cavalli:

ph. getty images