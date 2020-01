Dua Lipa favolosa al Grammy after party con le scarpe da ginnastica

UNA DI NOI

Dopo aver passato ore sui tacchi a spillo, non c'è sensazione migliore di infilare i piedi in un paio di scarpe da ginnastica e continuare la serata ballando liberamente. Ed è proprio quello che ha fatto Dua Lipa per correre a divertirsi al Grammy After Party, tenutosi Crazy Girl Strip Club di Los Angeles. La cantante di "Future Nostalgia" ha indossato uno slip look gemello a quello con cui aveva sfilato sul red carpet dei Grammy 2020, cambia solo il colore: per la premiazione bianco, per la notte nero. Sfogliando l'album che la splendida 24enne ha condiviso su Instagram, abbiamo scoperto che non solo si è cambiata d'abito, soprattutto ha cambiato scarpe, via i sandali strappy, benvenute care e comode Converse!

Visualizza questo post su Instagram night mode Un post condiviso da FUTURE NOSTALGIA 2020 🔐💛 (@dualipa) in data: 27 Gen 2020 alle ore 2:02 PST

L'aggiunta delle scarpe da ginnastica rende il suo look ancora più anni '90 e nel modo più favoloso possibile. Dobbiamo ammettere, che a noi piace molto di più con le sneakers!

Ti sei perso il red carpet dei Grammy Awards 2020? Lancia il video e goditelo tutto:

ph. getty images