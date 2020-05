Dua Lipa e l’accessorio da nonna: il foulard legato in testa fa tendenza

Ma anche bisnonna

Il suo secondo album si chiama "Future Nostalgia", ma la passione di Dua Lipa per il passato rivisitato in chiave contemporanea non si ferma solo al sound. La principessa del pop è una delle nostre trendsetter preferite e seguiamo con passione il suo stile che combina vibrazioni vintage alle tendenze del momento. Quindi chi meglio di lei poteva far tornare di moda il foulard legato in testa? Subito diva del cinema anni '50 alla guida di una decappottabile, ma ricorda anche il modo in cui le nostre bisnonne lo portano ancora oggi.

Visualizza questo post su Instagram workshopping inside outside outfits Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 18 Mag 2020 alle ore 4:32 PDT

Il foulard in testa farà davvero tendenza? Solo il tempo ce lo dirà. Nel frattempo, ti comunichiamo che "Future Nostalgia" ha reso Dua Lipa l'artista femminile più ascoltata al mondo su Spotify.

Dua sta trascorrendo insieme al fidanzato Awar Hadid il periodo del #IoRestoACasa a Londra. E proprio nella sua casa di Londra, la pop star sta girando un nuovo videoclip musicale, che accompagnerà un singolo estratto dal suo ultimo album "Future Nostalgia".

L'ultimo videoclip girato da Dua Lipa prima del lockdown è quello che accompagna la canzone "Break My Heart". Dai un'occhiata qui sotto!

ph. getty images