Dua Lipa e un cappello di pelliccia così grande che non potrai crederci

Enorme

Quando sei una pop star internazionale come Dua Lipa, spostarsi continuamente in aereo diventa una consuetudine. Altro che mezzi pubblici per raggiungere la scuola o l'ufficio, come noi comuni mortali. Eppure l'accessorio indispensabile per il look da aeroporto della cantante di "Swan Song" non è una scelta così ovvia. Grandi occhiali da sole o un borsone griffato? No, Dua ultimamente è in fissa con uno stravagante ed enorme cappello di pelliccia sintetica.

Visualizza questo post su Instagram i’ll be living under big fluffy hats until further notice Un post condiviso da Dua Lipa (@dualipa) in data: Feb 3, 2019 at 10:05 PST

Avvistata all'aeroporto JFK di New York diretta a Los Angeles, la splendida star indossava un outfit molto comodo e di tendenza: blazer oversize e pantaloni dal taglio maschile verde neon, il colore più cool del momento. Ma è certamente il cappello peloso con grande falda il protagonista indiscusso del look:

"Vivrò sotto soffici peli fino a nuovo ordine", ha scritto su Instagram Dua, nella didascalia della foto, con cui ha mostrato ai fan il suo ensemble da viaggio. Contenta lei, contenti tutti.

Visualizza questo post su Instagram grandad but make it fashun Un post condiviso da Dua Lipa (@dualipa) in data: Feb 2, 2019 at 11:37 PST

Dua conferma ancora una volta di essere una super fan dell'eco-pelliccia, in passato l'ha persino indossata dalla testa ai piedi.

Ci vuole un sacco di fiducia in se stessi per indossare un cappello così incredibile, ma lo status di pop star internazionale permette di poter sperimentare con lo stile senza preoccupazioni. Altro che sguardi stupiti dei colleghi e dei compagni, quando ti presenti in ufficio o in classe con qualcosa di diverso da un paio di jeans e una maglietta. A volte, è proprio dura essere delle fashioniste!

ph: getty images