Dua Lipa: i collant strappati non sono per forza un’emergenza, possono diventare un look

Se l'affronti con sicurezza

Succede a tutti e anche troppo spesso: infilare sotto al vestito un paio di collant velati perfetti, per scoprire dopo poco minuti una smagliatura. Basta una manicure troppo affilata, un braccialetto coi ciondoli, alle volte, invece, sembra che le calze si strappino dal nulla. Ma un buco nei collant non deve per forza rovinarti la serata, con un po' di sfrontatezza e sicurezza, l'emergenza più diventare un look - e che look. Proprio come è successo a Dua Lipa.

La splendida pop star è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo, "Don’t Start Now" e ha condiviso su Instagram la foto del suo look per un'apparizione TV in Germania, impossibile non notare la quadrupla smagliatura dei suoi collant:

"Ho cambiato quattro paia di collant con questo vestito", ha scritto nella didascalia, riferendosi al suo mini abito di pelle con borchie di cristallo. Le calze devono essersi impigliate nei luccicanti bottoncini.

Ora, i collant strappati sono un cultone chic-grunge alla Courtney Love e Dua ha deciso di percorrere proprio questa strada, abbinando un sacco di collane e un paio di décolleté bianche dal tacco killer.

Insomma, lo ripetiamo, un wardrobe malfunction non è per forza una tragedia, se interpretato con sfrontatezza può diventare un look favoloso.

ph. getty images