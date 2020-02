Dopo il red carpet degli Oscar c’è quello dell’After Party, dove tutto è molto più sexy

Molto più sexy

Sul red carpet degli Oscar 2020 le attrici e gli attori hanno tirato fuori il glamour più assoluto, sul famoso tappeto rosso dell'after party di Vanity Fair le star sono andate invece per osare. Le cose si fanno sexy, complice il fatto che i festeggiamenti si aprono anche a modelle e personaggi noti per altri talenti, come Kylie Jenner che ha indossato un vestito così aderente da non riuscire a sedersi. Ma non c'era solo lei, lancia il video e scopri le celebrities che hanno osato di più:

ph. getty images