Devi vedere i Jonas Brothers in versione ultra NERD nel loro nuovo servizio fotografico

Occhialoni, furetti e quintali di gel per capelli

I Jonas Brothers sono i cover boy del nuovo numero di Paper Magazine, non aspettarti sguardi ammiccanti e look da playboy, ma tutt'altro! Il trio - Nick, Joe e Kevin - ha posato in versione ultra NERD, per una serie di scatti che sembrano rubati da un vecchio e super imbarazzante album di famiglia degli anni '80. Occhialoni, furetti, improbabili pettinature e quintali di gel per capelli, come fai a non amarli? I ragazzi sono entrati davvero nella parte. Vedere per credere:

Visualizza questo post su Instagram #PAPERPictureDay Un post condiviso da Jonas Brothers (@jonasbrothers) in data: 15 Mag 2019 alle ore 7:30 PDT

Visualizza questo post su Instagram F is for Ferret. #PAPERPictureDay Un post condiviso da J O E J O N A S (@joejonas) in data: 15 Mag 2019 alle ore 7:49 PDT

Visualizza questo post su Instagram felt cute might delete later #PAPERPictureDay Un post condiviso da J O E J O N A S (@joejonas) in data: 15 Mag 2019 alle ore 5:09 PDT

Visualizza questo post su Instagram Just thinkin bout you ☺️ #PAPERPictureDay Un post condiviso da Kevin Jonas (@kevinjonas) in data: 15 Mag 2019 alle ore 7:34 PDT

Visualizza questo post su Instagram Caption this. #PAPERPictureDay Un post condiviso da Nick Jonas (@nickjonas) in data: 15 Mag 2019 alle ore 7:31 PDT

Visualizza questo post su Instagram same energy: #PAPERpictureday Un post condiviso da Paper Magazine (@papermagazine) in data: 15 Mag 2019 alle ore 11:07 PDT

Il mood del servizio fotografico è davvero irriverente, ma chiariamo subito che ogni capo indossato dai fratelli Jonas non è affatto vintage come la grana delle immagini, ma griffatissimo. Del resto, si tratta sempre di un photoshoot moda!

Oh, a proposito, dopo i singoli "Sucker" e "Cool" e l'annuncio dell'uscita del nuovo album (il primo dopo 10 anni!) "Happiness Begins", i Jonas Brothers hanno regalato un'altra grande gioia ai loro fan: il trio tornerà in tour a partire da agosto 2019!

ph. getty images