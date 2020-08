La festa di compleanno di Selena Gomez: polaroid, palloncini, petali di rosa e un abito da sogno 

Una serata indimenticabile

Selena Gomez ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con una cena da sogno. La cantante ha condiviso su Instagram le Polaroid dall'evento, dicendo ai fan che si è talmente divertita da essersi totalmente scordata del suo telefono. Selena posa in un abito di seta color champagne dallo stile retrò davanti a palloncini rosa su cui si legge "Happy Birthday Selena" e poi mentre spegne le candeline sulla sua torta di compleanno:

"Ho dimenticato il mio telefono per gran parte della serata per essere presente nel momento, ma oggi ho letto tutti i vostri post", dice Selena nella didascalia della foto. "Volevo solo ringraziarvi per ogni singolo messaggio. Mi sento così amata da tutti voi. Vi amo così tanto ragazzi ed eccoci qui a 28 💘"

Due delle sue amiche più care, Raquelle Stevens e Courtney Lopez, hanno mostrato su Instagram l'allestimento della cena all'aperto.

Raquelle ha pubblicato la foto della lunga tavolata allestita al tramonto, ombrelloni, petali rosa e cuscini rosa pastello. "Compleanno magico ✨💕" ha scritto nella didascalia.

Courtney invece ha stuzzicato la nostra curiosità con una Stories in cui possiamo vedere palloncini rosa, arancioni e bianchi.

Sel ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina e praticamente è cresciuta con noi: l'abbiamo vista sbocciare e diventare la star dolce, altruista, onesta, meravigliosa che conosciamo oggi.

Il suo percorso, come quello di tutti, è stato segnato da alti e bassi e la cantante ha imparato da ogni esperienza diventando ogni giorno più saggia.

Dall'amore per sé stessi all'importanza di non mollare mai, dall'andare avanti dopo una storia finita al significato dell'amicizia: fai partire il video qui sotto per 7 sagge citazioni di Selena Gomez, tutte da segnare!

ph. getty images