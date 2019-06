Da Sophie Turner a JLaw, tutti i look sul red carpet di X-Men: Dark Phoenix

Da super poteri derivano (anche) super outfit!

Da imperturbabile colombella a indomabile Jean Grey, ora che Game of Thrones è finito, Sophie Turner è concentrata sui progetti futuri che iniziano proprio con il suo nuovo film da protagonista, X-Men: Dark Phoenix. Martedì 4 maggio si è tenuta la prima mondiale del film al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, l'attrice britannica, accompagnata dal marito Joe Jonas, era visibilmente emozionata, come tutto il resto del cast: Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Jessica Chastain, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters e James McAvoy.

Da super poteri derivano (anche) super outfit e il cast si è vestito in maniera superba per sfilare sul red carpet. Vuoi vedere tutti i look della prima di X-Men: Dark Phoenix? Lancia il video e goditeli in ogni dettaglio:

ph. getty images