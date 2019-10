Halloween: Demi Lovato paurosamente sexy, travestita da Pennywise il pagliaccio di IT

Brividi lunga la schiena

Demi Lovato potrebbe aver già vinto la competizione per i migliori costumi di Halloween. Dopo il favoloso e accuratissimo travestimento da Maria Antonietta, la pop star ha deciso di trasformarsi in Pennywise, il pagliaccio di IT. Ovviamente la splendida 27enne ha dato un twist super femminile al costume e il risultato è paurosamente sexy!

La cantante ha organizzato la sua festa di Halloween all'HYDE Club di Los Angeles e si è presentata in una versione super sexy di Pennywise - o meglio, la versione dei nuovi e recenti adattamenti cinematografici del romanzo di Stephen King, It: Capitolo Uno e It: Capitolo Due.

Secondo E! Online, il party era affollato di celebrità, tra cui Paris Hilton vestita da studentessa sexy.

ph. getty images