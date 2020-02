Come sono cambiate Gigi e Bella Hadid? L’evoluzione delle sorelle top model

Da adolescenti famose alla passerella

Negli ultimi anni, le top model Bella e Gigi Hadid sono diventate due delle modelle più pagate al mondo e trend setter per eccellenza. Il loro talento, professionalità sulla passerella e stile unico non sono davvero uno scherzo. Di volta in volta, le sorelle Hadid stupiscono i fan con qualsiasi cosa facciano: mentre sfilano per i marchi più importanti alle fashion week, quando regalano dello street style da sballo per le strade di New York, ogni volta che pubblicano una nuova foto su Instagram.

Ma com'erano prima di conquistare il mondo intero una copertina di una rivista e una passerella alla volta? Gigi e Bella erano solo normali adolescenti, che vivevano nella soleggiata Los Angeles. Da allora, come ben sappiamo, molte cose sono cambiate, specialmente quando si tratta del loro stile!

Abbiamo quindi pensato di creare una vera e propria video evoluzione, per ammirare come sono cambiate insieme negli anni. Schiaccia play e togliti la curiosità:

ph. getty images