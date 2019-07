Come indossare i ciclisti o biker shorts? Te lo spiega Camila Cabello

Se luglio fosse un look

Tentata dai biker shorts, ma non sai come abbinarli? Camila Cabello non ha dubbi: una t-shirt crop è quello che ti serve. La cantante di "Señorita" è stata avvistata a Los Angeles mentre faceva shopping con sua sorella, addosso un paio di ciclisti con dettagli di velo e una maglietta tutta tagliata dei Pink Floyd - e chi l'avrebbe mai detto che Camila ascoltasse i Pink Floyd!

Se invece non ami mettere in mostra il lato B, puoi abbinare ai biker shorts una magliettona oversize come Kim Kardashian.

O infilare la maglietta dentro i ciclisti, far risaltare la vita e dare un effetto più slanciato al look complessivo, proprio come Gigi Hadid:

Se vuoi qualche altro consiglio di stile su come indossare i biker pants, ti consigliamo di guardare questo video:

ph. getty images