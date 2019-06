Cole e Dylan Sprouse a Firenze per la sfilata di Ferragamo con il loro papà

C'era anche Barbara Palvin

La famiglia Sprouse quasi al completo è volata in Italia per assistere alla sfilata di Salvatore Ferragamo a Pitti Immagine Uomo 96, tenutasi martedì pomeriggio a Firenze. Dylan perfettamente e teneramente abbinato alla fidanzata Barbara Palvin, Cole ancora biondo, completa la squadra il signor Matthew, papà dei bellissimi gemelli. Eccoli, qui:

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Secondo i report, Barbara e Dylan hanno trascorso alcuni giorni a visitare la nostra splendida Firenze prima di incontrarsi con Cole e papà per partecipare insieme all'evento. Ma c'è qualcosa di molto profondo che lega i gemelli al nostro paese, gli Sprouse sono nati in Italia alla Clinica Tanganelli di Arezzo. I loro genitori, Matthew Sprouse e Melanie Wright, insegnavano lingua inglese in Toscana. Sei mesi dopo la nascita dei due gemelli, i coniugi Sprouse (divorziati nel 1997), tornarono a Long Beach, in California.

Insomma, mancava solo Lili Reinhart, la fidanzata di Cole, chissà, magari tra qualche ora atterrerà anche lei in Italia per raggiungere la famiglia!

ph. getty images