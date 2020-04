Ci piace molto il look di Dua Lipa per andare a comprare le pastiglie della lavastoviglie

Uno dei beni più preziosi della quarantena

Una cosa è certa non abbiamo mai cucinato tanto come durante questo periodo del #IoRestoACasa. Il detersivo per i piatti è diventato molto prezioso, centellinato come se fosse una costosissima crema idratante. Stiamo esagerando? Forse. Però ci piace l'idea che Dua Lipa abbia sfoderato il meglio del suo stile casual per andare a comprare proprio le pastiglie della lavastoviglie. LOL

Visualizza questo post su Instagram off to buy dishwasher tablets brb Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 20 Apr 2020 alle ore 10:02 PDT

"Esco per comprare le pastiglie della lavastoviglie", ha scritto la principessa del pop nella didascalia della foto condivisa su Instagram.

Mascherina come è giusto, crop top con adorabili margherite, jeans a vita alta neri e gli immancabili occhiali da sole. Ogni impresa importante ha il look che si merita.

Nelle ultime settimane, Dua si è rifugiata in un Airbnb di Londra con il suo fidanzato Anwar Hadid, che è proprio un bravo ragazzo, dato che le ha perfino tinto i capelli di rosa pastello. Sembra anche che stiano facendo delle grandi cucinate, almeno a giudicare da questo album condiviso da Dua:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 19 Apr 2020 alle ore 11:02 PDT

Come saprai il secondo album di Dua, "Future Nostalgia", è finalmente uscito e indovina un po'? L'ha resa l'artista femminile più ascoltata al mondo su Spotify!

Potrai vedere dal vivo Dua Lipa il 10 febbraio 2021, quando sarà recuperato il suo concerto in programma al Mediolanum Forum di Milano.

Nel frattempo, qui sotto puoi riascoltare il suo singolo ultimo singolo"Break my heart" estratto dal suo nuovo album:

ph. getty images