Charlize Theron: stenterai a riconoscerla con il suo nuovo taglio di capelli bowl cut

Sempre e comunque stupenda

Charlize Theron ha sfoggiato un look inedito che è uno stilosissimo salto nel passato, per l'esattezza negli anni Novanta. L'attrice ha pubblicato su Instagram una foto dal set di Fast & Furious 9 - nuovo capitolo della saga diretto da Justin Lin e in arrivo nel 2020 - con nuovo taglio di capelli chiamato bowl cut, che in italiano potremmo tradurre "a scodella".

Visualizza questo post su Instagram She’s baaaaack #Fast9 Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica) in data: 2 Set 2019 alle ore 6:28 PDT

Charlize si è affidata alle mani del famoso hairstylist Adir Abergel, che ha realizzato su di lei un caschetto cortissimo, tagliato di netto, di poco sopra l'orecchio, con una rasatura sulla nuca. Il bowl cut era molto in voga negli anni Novanta, quando lo portavano top model come Linda Evangelista e Cindy Crawfod. È stato proprio un celebre scatto delle due super modelle, realizzato dal fotografo Peter Lindbergh agli inizi degli anni '90, a ispirare Adir Abergel.

In caso volessi azzardare anche tu un bowl cut, ora sai quali sono le reference da mostrare al tuo parrucchiere!

ph: getty images