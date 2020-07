Lili Reinhart ha indossato il costume intero più romantico (e retrò) dell’estate 2020

Ma anche un sacco Betty Cooper

Questa foto casual Lili Reinhart in spiaggia potrebbe apparire facilmente sulla copertina di una rivista: la luce, la posa, i capelli biondi in un hair flip da manuale e un capo beachwear super glamour. L'attrice di Riverdale è stupenda nel suo romantico costume intero floreale con cinturina in vita. Chiaramente la 23enne is feeling herself, e chi può biasimarla? La stampa nera con le rose gialle è romantica e ultra femminile, siamo certi che Betty Cooper amerebbe totalmente le vibrazioni retrò.

Visualizza questo post su Instagram My daughter @elsie took this. Un post condiviso da Lili Reinhart (@lilireinhart) in data: 17 Lug 2020 alle ore 4:15 PDT

La tendenza del costume intero non molla anche per l'estate 2020 e si affianca al grande ritorno del bikini a triangolo. Insomma, che si apra la caccia soprattutto perché sono cominciati i saldi!

ph. getty images