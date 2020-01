C’erano proprio tutti al party esclusivo e sfilata evento di Aniye By!

Quando la musica incontra la moda

Tanti i protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo presenti all’Aniye Rock Party dove ha sfilato la collezione FW 2020-21 del brand, il cui stile creativo, come la musica rock, non segue la corrente ma la crea. Ancora una volta Alessandra Marchi, direttrice creativa di Aniye By, sceglie il ritmo più cool per far sentire la sua voce energica e vibrante con una sfilata evento tutta da ricordare, organizzata ieri sera presso i Magazzini Generali, nel tempio del clubbing milanese.

Nell’area Pit sotto il palco uno show nello show dove non è passato inosservato il coinvolgimento di Chiara Ferragni, iconica come il dress di Aniye by che indossava. Presenza d’eccezione nel front row anche una favolosa Elisabetta Canalis e il nostro Nicolò Ferrari che ha portato quel giusto tocco di #Riccanza!

Sul palco, insieme al mood unconventional del brand, ad incendiare l’atmosfera il sound unico di Marracash, il rapper del momento con il suo nuovo album "Persona", poi Madame, giovanissima rivelazione della scena urban e di Venerus artista magico e fuori dagli schemi, che sta scuotendo la scena musicale italiana.

Alessandra Marchi ha scelto personalmente i suoi ospiti dall’alto coefficiente hot per sottolineare, ancora una volta, la carica – e la colonna sonora - che guida la sua idea unica di stile. La musica è infatti stata il fil rouge che ha accompagnato un tuffo negli anni ‘80 sulla passerella, in cui le modelle femme fatale facevano vibrare modelli a vita alta e spalle importanti. Colori decisi e inserti animalier, piume e paillettes, gonne mini e midi con la vita altissima sottolineata dai top sensuali: le regine del rock stupiscono su e giù dal palco e scelgono dress scintillanti per sparire nella notte lasciando l’eco del loro inconfondibile sound.

ph. ufficio stampa/Aniye By