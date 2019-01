Cardi B: wardrobe malfunction durante un concerto causato dal suo twerk sfrenato

OPS

Cardi B non si è davvero risparmiata sul palco del festival di Bay Dreams in Nuova Zelanda. Headliner della data del 2 gennaio, la rapper di "I Like It" si è esibita in una performance che resterà nella storia, regalando al pubblico un twerk così sfrenato da essere incorsa in un doloroso wardrobe malfunction!

Non abbiamo trovato il video esatto del glorioso twerk, ma immaginiamo fosse molto simile a questo:

Watch your fav, Cardi B twerk passionately to 'She Bad' in Australia! 🍑 pic.twitter.com/L7jU6ohNuS — KHROMO (@khromo) 2 gennaio 2019

Dopo aver twerkato incredibilmente forte, la nostra "spicy mami" ha dovuto interrompere il concerto. Le mutande del suo scintillante body verde erano scivolate, come dire, troppo in profondità. Con la sua famosa e verace spontaneità, la rapper ha aspettato che finissero gli applausi della folla adorante per annunciare:

"Comunque ho bisogno di una piccola pausa. Torno subito. Devo togliermi le mutande dal sedere."

Nel video, puoi sentirlo dire direttamente da lei:

Cardi at Bay Dreams Festival today in New Zealand 🇳🇿 pic.twitter.com/d24e1cNi8k — Cardi B Updates (@CardiData) 2 gennaio 2019

Insomma, come non esserle solidali... LOL

Rimesso il sexy costume al posto giusto, Cardi è tornata sul palco e ha finito il suo set di 30 minuti. Che professionista! Neanche un perizoma atomico infilato dove non dovrebbe può riuscire a fermarla.

ph: getty images