Cardi B ha voglia di primavera e ha indossato tutti i colori pastello in un solo look

Quanto manca alla bella stagione? Troppo!

Gennaio ha 31 giorni, ma sembra sempre averne almeno 142. Finalmente il mese più lungo dell'anno è terminato, le giornate si sono allungate ed è sbocciata in tutti noi un'incontenibile voglia di primavera. Dovremo aspettare ancora qualche tempo per vivere la stagione dei fiori, ma se non ne puoi più di vestirti di nero - o grigio, marrone, cammello... che noia! - puoi fare come Cardi B e dare un twist al tuo look, colorandolo con romantiche nuance pastello.

Cappottino con inserti in eco-pelliccia color lavanda, perfettamente abbinato alla parrucca corta e retrò, sulla quale si rincorrono striature azzurre, viola e rosa. Per il trucco, la nostra "spicy mami" ha osato un ombretto perlato lilla sfumato con il fucsia per creare un esagerato cat eye. Ma non finisce qui, hai notato la ruggente e affilata manicure giallo canarino?

Anche se l'inverno continuerà per almeno un altro mese, Cardi B ci ha mostrato come rompere le regole invernali e illuminare una grigia giornata di inizio febbraio. Certo, il look della rapper è tutt'altro che casual, ma puoi iniziare a integrare i colori pastello nel tuo guardaroba osando con gli accessori o un capo alla volta.

Che ne dici, per esempio, di una cappellino verde acqua o di un maglioncino color pervinca? Ci sono ancora i saldi... buona caccia!

Oh, a proposito, Cardi è stata vista a una festa insieme a Offset e si sono riaccesi i gossip sulla loro riconciliazione.

