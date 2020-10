Cardi B ci ricorda quanto è ricca mostrandoci la sua incredibile collezione di borse

"Scegli un colore"

La B di Cardi B sta per Birkin? No, perché il suo vero nome è in realtà Belcalis Marlenis Almánzar, ma il suo debole per l'iconica borsa di Hermès non è certo un segreto.

Con una foto intitolata "scegli un colore" (non tentarci!), la rapper di "WAP" ha condiviso con orgoglio la sua incredibile collezione, mostrando 20 dei suoi modelli preferiti tra Birkin e Kelly - la versione più piccola dell'iconica borsa.

Una sbirciatina nel suo vasto guardaroba che... CIAO proprio.

Visualizza questo post su Instagram Pick a color Un post condiviso da Cardi B (@iamcardib) in data: 13 Ott 2020 alle ore 6:50 PDT

Non sappiamo esattamente il valore complessivo di tutta la pelletteria presente nello scatto, ma il prezzo base di una Birkin parte da 10.000 euro a salire fino a cifre davvero stratosferiche di oltre mezzo milioni di dollari per i modelli più lussuosi.

Il prezzo varia per il colore, la rarità, i materiali, le stampe da collezione, ricami, cristalli Swarovski, fino ad arrivare alle decorazioni con diamanti.

La Birkin è il sacro Graal della moda di lusso dato che ne esistono solo 200 mila al mondo, c'è una lista di attesa per ottenerla e Hermès non la vende a persone che non sono già clienti fedeli del brand.

In più bisogna considerare che una Birkin aumenta il suo valore nel tempo, quindi è un sicuro investimento, per questo viene collezionata anche dagli uomini, tra cui il rapper Drake.

Detto questo, fai tu i conti LOL

ph. getty images