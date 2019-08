Cara Delevingne ci ha dato una lezione su come abbinare i capelli e il trucco al vestito

I colori sono incredibili

L'arte di abbinare il trucco al vestito è sicuramente difficile e lo è ancor di più se si vuole coordinare anche la pettinatura. Richiede un livello di abilità enorme riuscire ad armonizzare 3 elementi diversi senza creare un vero disastro. Lasciamo, quindi, che ce lo spieghi una professionista del tappeto rosso come Cara Delevingne, che lo far sembrare così facile, anche perché ha un'intera beauty squad a disposizione. La modella diventata attrice ha sfilato alla premiere di Los Angeles della sua nuova serie TV, Carnival Row, indossando un look perfettamente abbinato dalla testa ai piedi (letteralmente).

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Il look è chiaramente ispirato alle atmosfere fantasy noir della serie di cui è protagonista: un abito sbalorditivo in ipnotici toni di viola, rosso e bordeaux dello stilista olandese Iris van Herpen.

Abbinando sapientemente il maquillage all'ensemble d'avanguardia, la modella inglese ha scelto una coppia di ombretti metallici: lilla sulla palpebra e mandarino sulla linea inferiore delle ciglia, raccogliendo così gli stessi toni vibranti del vestito.

E mentre l'abbinamento trucco-abito è già impressionante da solo, Cara ha giocato ad abbinare anche l'acconciatura: coda di cavallo bassa con piccoli nastri viola e arancioni ai lati, portando il vestito, il trucco e i capelli a un matrimonio perfetto.

Ad accompagnarla sul red carpet non c'era la fidanzata Ashley Benson, ma non ti preoccupare le cose tra loro due vanno davvero alla grande. Nel video puoi rivedere la timeline della loro relazione:

ph. getty images