Cara Delevingne e Ashley Benson: bellissime e stilose alla Milano Fashion Week

Una rara apparizione insieme

Cara Delevingne e Ashley Benson sono una delle coppie più riservate di Hollywood. La modella e l'attrice non si fanno vedere molto spesso insieme a grandi eventi, ma quando lo fanno ci regalano sempre un momento di moda coordinato e super stiloso. Le due bellezze hanno assisto alla sfilata di Hugo Boss autunno 2020 alla settimana della moda di Milano, incantando con il loro look completare.

Entrambe hanno scelto un look sartoriale per vedere dal front row la sfilata. Cara indossava un completo due pezzi in una inaspettata colorazione lilla. Abbinato a una maglietta bianca e stivaletti bianchi, l'ensemble profuma di primavera. Ashley, invece, è scivolata in un coat dress strutturato bianco, accentuato da ampi revers e cintura spessa per definire la vita, semplici sandali con cinturino alla caviglia per bilanciare il cappotto architettonico. Raffinate, inaspettate e fiere, senza dubbio uno dei migliori avvistamenti sul front row delle sfilate di Milano. Qui, puoi vedere le altre star internazionali alla MFW.

Nel video, il recap della storia d'amore tra Cara e Ashley:

ph. getty images