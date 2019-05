Cara Delevingne: audace e sicura di sé nella nuova campagna PUMA

Role model

C'è sempre qualcosa di intrinsecamente cool nell'essere audace e sicuro di sé e Cara Delevingne ne è un chiaro esempio. Modella, attrice, attivista britannica, uno dei volti più iconici di PUMA Women, ci incoraggia a essere sempre noi stessi, anche attraverso la scelta del look, la ricerca del propio vero io, in fondo, passa anche dallo stile.

Di recente le hanno chiesto quale fosse il più grande risultato che abbia raggiunto, la 26enne non ha pensato alla sua sfavillante carriera, la risposta di Cara è stata di tutt'altra natura e scommettiamo che adorerai quello che ha detto. La splendida britannica aiuta attivamente molti ragazzi grazie ai social network, è in vari gruppi di persone che combattono contro la depressione, cecano di capire la loro sessualità, hanno problemi famigliari e ancora vengono bullizzati. Il più grande traguardo della sua vita è quindi essere riuscita ad aiutare il prossimo, a usare la sua voce e la sua risonanza per supportare chiunque le chieda aiuto.

Anche se non si considera una mentore, spesso le parole di Cara Delevingne ci ispirano a tirare fuori il meglio di noi stessi. Ad esempio, in una delle ultime interviste, aveva parlato del fatto di sentirsi una outsider e di come voglia essere onesta per sfatare il mito di una vita perfetta. Per lei è molto importante che i suoi follower sui social vedano gli alti e i bassi della sua vita, non solo il lato più glamour. Cara vuole essere un modello per le ragazze che "non si sentono normali", perché nonostante sia una modella e un'attrice di successo, capita anche a lei di dubitare di se stessa.

Cara è fidanzata con Ashley Benson, le due tengono molto alla privacy della loro relazione e sono molto poche le apparizioni pubbliche in cui compaiono insieme. La coppia si è incontrata girando il film Her Smell lo scorso anno e i primi rumors sulla relazione sono arrivati nell'estate 2018. Di recente, si sono trovate nella spiacevole posizione di dover difendere la loro relazione sui social dai troll che criticano il loro amore, l'attrice 29enne di Pretty Little Liars e la star 26enne di Valerian e la città dei mille pianeti hanno ribadito ancora una volta quanto siano inseparabili.

ph. press PUMA