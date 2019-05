Cannes 2019: Bella Hadid ci insegna come indossare il “nude” dalla testa ai piedi

Finalmente è arrivata

Ci chiedevamo se sarebbe arrivata al Festival del Cinema di Cannes 2019 per far arrossire la Croisette con i suoi look sempre molto audaci, perché, in fondo, abbiamo davvero sentito la mancanza di Bella Hadid sui i primi due red carpet della kermesse. Ma ora possiamo recuperare, dato che la modella è appena arrivata in Costa Azzurra e non vediamo l'ora di scoprire con quali straordinari abiti stupirà sulla montée des marches.

Bella ama Cannes e Cannes ama lei, negli ultimi tre anni è stata infatti un'ospite fissa del festival e angelica presenza sul red carpet. Il primo evento a cui ha partecipato è una cena organizzata da Dior, per la quale la modella ha scelto uno stupendo look monocromatico in una delle tonalità più difficili: il nude. Indossando questo colore dalla testa ai piedi si può correre il rischio di apparire blandi e slavati, ma Bella ha superato la prova nel modo più elegante possibile.

L'ensemble, ovviamente Dior, è composto da crop top di velo trasparente, da cui spunta un reggiseno nude, e gonna in seta plissettata da ballerina. Completano il look un paio di pumps di cuoio e un must della maison: la saddle bag, qui in versione di raso avorio.

Un'altra star ci ha deliziato con un look monocromatico a Cannes, Selena Gomez che si è presentata alla première di "The Dead Don’t Die" in Louis Vuitton.

