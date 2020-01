Blake Lively torna sul red carpet dopo 8 mesi ed è favolosa!

Alla prima del suo nuovo film "The Rhythm Section"

Blake Lively ha fatto un favoloso ritorno sul tappeto rosso, dopo lunghissimo tempo fuori dai riflettori, complice la gravidanza e la nascita della terza figlia con il marito Ryan Reynolds. L'attrice era splendida alla premiere del suo nuovo film d'azione The Rhythm Section a New York City, dove ha sfilato sul tappeto rosso in un abito di velluto nero Dolce & Gabbana con spalle scoperte, guanti di pelle e stivali di Christian Louboutin. Completa il glamour vecchia Hollywood, una preziosa collana di catene e perle.

Embed from Getty Images

Blake ha posato con il suo co-protagonista Jude Law, ma non solo, all'evento la 32enne ha portato anche la sorella Robyn e la madre Elaine.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Questa è la prima volta che vediamo l'attrice di Gossip Girl a un evento pubblico in otto mesi, l'ultima volta è stata quando ha accompagnato il marito Ryan Reynolds alla premiere di Detective Pikachu nel maggio 2019, dove ha rivelato di essere incinta della terza figlia.

Prima di colpire il red carpet, Blake è stata fotografata in giro per New York, mentre posava per i selfie con i fan e firmava autografi. Ovviamente il suo look è stilosissimo: anfibi con il tacco, trench cipria e ancora guanti in pelle.

Chiaramente, questi sono i primi outfit che l'attrice ci regalerà per promuovere il suo nuovo film da protagonista. Come ben sappiamo, durante i tour di promozione con la stampa, Blake ci stupisce sempre con maratone di cambi look olimpioniche. E qualcosa ci dice che i guanti saranno i grandi protagonisti del press tour di The Rhythm Section.

ph. getty images