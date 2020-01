Blake Lively rivela di aver indossato un corsetto sotto l’abito del suo primo red carpet dopo la gravidanza

Alla prima del suo nuovo film "The Rhythm Section"

Pochi mesi dopo aver dato alla luce la sua terza figlia e dopo lunghissimo tempo fuori dai riflettori, Blake Lively è tornata sul red carpet per la premiere del suo nuovo film d'azione The Rhythm Section a New York. L'attrice trentaduenne era splendida in un abito Dolce & Gabbana di velluto nero con spalle drappeggiate, che però nascondeva un piccolo segreto. Blake ha infatti rivelato che sotto il suo vestito haute couture indossava un corsetto:

"I corsetti ti fanno sentire come se fossi sul punto di avere tutto insieme", ha raccontato a People. "Ma, sai, questa non è vita vera. Devo togliermi questa cosa!"

Nel 2018, dopo la sua seconda gravidanza, Blake era riuscita a perdere ben 27 kg in 14 mesi, tornando al suo peso forma. Si era sottoposta a lunghe sessioni di allenamento con un personal trainer e seguito un regime alimentare rigoroso. L'attrice, però, ha sempre tenuto a precisare che nessuna madre dovrebbe sentirsi obbligata a perdere peso, specialmente subito dopo aver partorito. Circa tre anni fa, in un'intervista alla TV australiana, aveva dichiarato:

"Il corpo di una mamma dopo aver avuto un figlio è fantastico! Non c'è bisogno di essere una modella e di tornare magre subito, perché hai appena realizzato il miracolo più incredibile. Penso che questo debba essere tenuto a mente e celebrato!"

E noi siamo qui per celebrarlo, anche perché Blake stai una favola!

Soprattutto, la neo mamma ha iniziato una delle sua famose maratone di moda con cui ci stupisce ogni volta che è impegnata in un tour promozionale con la stampa. Vuoi vedere tutti i look del press tour di The Rhythm Section? Li abbiamo raccolti in questo video:

ph. getty images