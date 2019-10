Un sacco di celebrità si sono vestite da Billie Eilish per Halloween

E la reazione di Billie è fantastica

Siamo sicuri che questo Halloween vedremo un sacco di persone vestite come Billie Eilish. Negli USA i festeggiamenti sono iniziati lo scorso fine settimana e alcune celebrità hanno già sfoggiato i loro costumi da "Bad Guy". Lo stile distintivo di Billie la rende perfetta per Halloween, cioè, non è possibile che qualcuno non indovini chi sei! Eppure, sembra che l'unica persona che non pensava sarebbe successo davvero è proprio Billie, che ha condiviso tutte le star mascherate da lei sulle sue IG Story con commenti molto divertiti.

La prima è stata la pop star Anne-Marie, che ha scelto l'ultima versione di Billie, quella total verde lime. Scorrendo le foto degli album che la cantante ha condiviso su Instagram, noterai anche che le stampelle e il tutore alla caviglia, con cui la stratosferica 17enne è stata costretta a esibirsi durante i suoi concerti quest'estate, dopo essersi fatta male sul palco. Questo sì, che è un costume accurato!

L'attrice Nina Dobrev ha optato per un mix dei look di Billie. Radici verde lime e lacrime nere sul viso dal videoclip "When the Party's Over". Felpona e pantaloni da basket arancioni oversize. Perfetta.

Anche Edwin Honoret della boyband PrettyMuch ha scelto Billie per il suo look di Halloween. Tuta crema griffatissima e parrucca.

Infine, l'interpretazione dell'attrice e attivista britannica Jameela Jamil. Tuta nera e ragno disegnato sul viso e una corona, proprio come quella che Billie indossa nel video musicale di "You Should See Me in a Crown".

Non sai cosa mettere la notte del 31 ottobre? Infilati una tuta oversize e sei subito Billie Eilish!

