Billie Eilish: “Per supportarmi non dovete insultare il modo in cui si vestono le altre ragazze”

A 17 anni è più saggia di molti adulti in circolazione

Lo stile di Billie Eilish è fluo, oversize, baggie, esagerato, noi lo consideriamo "senza genere", ma per molti la 17enne si veste semplicemente da "maschiaccio" e forse è un tantino riduttivo. La sua estetica non convenzionale è composta per la maggior parte di T-shirt XXL, pantaloni della tuta e futuristici occhiali da sole, di solito abbinati in fluorescenti look monocromatici. Il suo modo di vestire riceve grandi lodi dai suoi fan e dagli addetti della moda, ma ridurlo a "non femminile" non piace affatto a Billie per un importante motivo.

La cantate di "Bad Guy" ha solo 17 anni, ma è più saggia di molti adulti in circolazione. In un'intervista con V Magazine fa notare che gli elogi al suo stile nascondono connotazioni negative e sessiste: elogiando i suoi look da tomboy si insulta in modo indiretto tutte le altre donne, che preferiscono mostrare la loro femminilità attraverso la moda:

"Il modo in cui mi vesto non è necessariamente femminile, o da ragazza o altro. Indosso queste cose larghe e indosso quello che voglio" ha spiegato Billie nell'intervista.

Sembra giusto, vero? Ma è come il suo modo di vestire viene confrontato con quello delle altre ragazze che le lascia l'amaro in bocca:

"I commenti positivi su come mi vesto hanno questo elemento di slut-shaming. Tipo: 'sono così felice che ti vesti come un ragazzo, in modo che le altre ragazze possano vestirsi come ragazzi, in modo che non sembrino t****e'."

"Adoro quando una donna, un uomo o qualcuno al mondo si sente a proprio agio nella propria pelle, nel proprio corpo e vuole mostrare qualsiasi cosa voglia. Non mi piace che ci sia questo strano nuovo mondo in cui sostenermi vuol dire insultare le ragazze che potrebbero non voler vestirsi come me".

Soprattutto, Billie aveva precedente spiegato in una intervista a Rolling Stones che la ragione per cui indossa vestisti larghi è davvero molto personale:

"Non mi sono mai sentita a mio agio con abiti davvero minuscoli. Ero sempre preoccupato per il mio aspetto. Quello è stato il picco della mia dismorfofobia. Non riuscivo a guardarmi allo specchio. "

Billie, insegnaci la vita!

ph. getty images