Billie Eilish ha lanciato la sua collezione di gioielli, che indossa segretamente da mesi

I veri fan riconosceranno il design

Dopo aver stupito con una collezione d'abbigliamento per bambini, Billie Eilish ha aggiunto due nuove collane sul suo sito di merchandising Blohsh. Due catenine da cui penzola un ciondolo a forma di omino con grandi spalle storte, il logo della cantante 18enne. Uno è rivestito di strass e l'altro è più semplice in acciaio. Ti sembra familiare? Certo, perché Billie sta indossando la versione con gli strass da mesi!

E Billie l'aveva al collo anche in quello che possiamo definire il momento più importante della sua vita, quando è entrata nella storia dei Grammy Awards, vincendo nell'edizione 2020 in ben 5 categorie, incluse le 4 più importanti: Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best New Artist. Billie è così diventata l'artista più giovane di sempre a portarsi a casa i premi più prestigiosi in una sola edizione.

ph. getty images