Billie Eilish è “disgustata” da chiunque indossi vestiti di visone o ciglia finte

"Dov'è il vostro cuore?"

Billie Eilish è probabilmente una delle persone più dolci del mondo, basta pensare che è riuscita perfino a essere gentile con il ladro che le ha rubato un anello durante un suo recente concerto. Sì, la fantastica 17enne cerca di trovare il lato positivo in ogni persona, tranne con quelle che maltrattano gli animali, perché è una vera attivista animalista. Caso in questione: la cantante di "Bad Guy" ha appena usato le sue Instagram Stories per condannare chiunque indossi abiti di pelliccia o ciglia finte.

Ecco le Stories, riprese da un fan account:

Visualizza questo post su Instagram billie via Instagram stories: #billieeilish Un post condiviso da Billie Eilish Updates Italia (@eilishitalia) in data: 14 Ott 2019 alle ore 2:55 PDT

Nelle foto vediamo due teneri visoni, la cui pelliccia viene purtroppo ancora usata per creare vestiti o per scopi cosmetici. In questo periodo, sono infatti molto di moda le ciabatte di visone (che siamo sicuri avrai visto ai piedi di un sacco di star) e le extension per ciglia fatte con i peli dell'animale, per uno sguardo da finta cerbiatta.

“Solo per farvi sapere... questo è un visone. Voi che vi fate mettere le ciglia di visone e indossate le pantofole di visone mi disgustate lol", ha scritto nelle Stories, aggiungendo: "Dov'è il vostro cuore?"

via GIPHY

Billie è vegana da circa quattro anni, chiaramente per lei non ha alcun senso creare qualcosa di totalmente futile da un animale - e non possiamo che darle ragione.

ph. getty images