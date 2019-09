Billie Eilish si è molto arrabbiata per una sua immagine (modificata e senza capelli) sulla copertina di un magazine tedesco

No, non era stata approvata

Billie Eilish è andata su tutte le furie dopo aver visto la cover del nuovo numero di Nylon Germany dedicato ai "prodigi digitali". La copertina raffigura una foto molto ritoccata della cantante, praticamente irriconoscibile e SENZA capelli e maglietta. Stando a quanto scritto da Billie via social, l'immagine non era stata in nessun modo approvata, ma nonostante ciò è finita in copertina.

La star di "Bad Guy" non le ha mandate a dire al magazine tedesco, commentando con queste dure parole:

"Che ca**o è questa me**a. 1. Non sono mai stata consultata da Nylon per questo pezzo. Non ne ero informata e neanche nessuno del mio team. 2. Questa non è nemmeno una mia vera fotografia. Non ho avuto nessun input creativo. 3. Mi fate un'immagine senza maglietta? Non è vero? A 17 anni? E per di più in copertina? Anche se l'immagine sarebbe dovuta apparire come una mia versione robotica... non ho acconsentito in alcun modo. 4. E mi avete tolto tutti i miei ca**o di capelli? Booooooooooo per voi."

Dopo il commento infuocato di Billie, Nylon Germany ha rimosso l'immagine da Instagram e ha voluto spiegare la sua posizione:

"Per questa cover non è mai stata nelle nostre intenzioni voler creare un look per confondere o offendere Billie Eilish. È sempre stata nostra intenzione onorare l'impatto di Billie e il suo lavoro creando questo avatar che è parte di una serie di copertine che evidenzia il potere degli artisti digitali prodigio. Questo avatar è un'opera d'arte creata in 3D dedicata ai suoi successi e all'effetto positivo che ha avuto su milioni di persone in tutto il mondo, noi compresi."

