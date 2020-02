Billie Eilish ai BRIT Awards 2020 in Burberry dalla testa ai piedi, mega manicure compresa

Logo mania

Le manicure esagerate di Billie Eilish sono ormai diventate una delle sue firme, quanto le sue radici verde fluorescente e i suoi completi oversize griffatissimi. E ogni volta che la 18enne dei record sfila su un red carpet corriamo a vedere come ha interpretato la sua combinazione di stile preferita. Per i BRIT Awards 2020, la cantante di "Bad Guy" non poteva che scegliere un total look del marchio inglese per eccellenza: Burberry. Tuta in velluto color cammello abbinata a un trench foderato con la famosa stampa check, anelli dorati che sembrano piercing ovunque sulla stoffa e cappello con visiera trasparente. Il look è il più Billie Eilish possibile, ma anche questa volta a rubare la scena sono state le sue lunghissime coffin nail.

La parte migliore? Le unghie chilometriche hanno offerto un sacco di spazio per replicare la stampa tartan. La combinazione di crema, nero e bordeaux, rendono il motivo di Burberry un neutro perfetto, questa nail art è davvero tutta da copiare, anche in versione più corta.

Adori le prodezza di bellezza di Billie, ma non sei abbastanza coraggioso per la tinta fluorescente? Questa manicure è il modo migliore per iniziare.

La pop star ha inoltre trionfato nella categoria International Female Solo Artist. Quando è salita sul palco ha ringraziato la Sporty Spice Mel C per averla introdotta e ha iniziato un toccante discorso che l'ha portata a scoppiare a piangere sul palco. Qui, ti spieghiamo cosa è successo.

