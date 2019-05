Beyoncé: nuovi capelli castani e un look incredibile per tifare ai playoff di basket dell’NBA

SOLO LEI

Beyoncé e il marito Jay-Z sono volati a Houston per assistere a una partita dei playoff di basket dell'NBA. Giocavano i Golden State Warriors contro gli Houston Rockets, i Warriors hanno vinto, fyi. Per l'occasione, la più anticonformista delle star ha lasciato a casa la maglia della sua squadra del cuore, in favore di un look molto più audace: un'aderentissima tutina in nylon con stampa ipnotica. Una nuova frontiera dello stile a bordo a campo!

La sexy catsuit con guanti incorporati è firmata Marine Serre, tutta stampata con il logo distintivo del marchio: la mezza luna. Il motivo lunare si sta rivelando un'attrattiva per le celebrità: Kendall Jenner ha indossato dei lunghissimi guanti di Serre il mese scorso durante il Coachella.

Per enfatizzare il suo ensemble futuristico, Beyo ha abbinato alla tuta grafica un soprabito in vernice nera, occhiali da sole in stile Matrix e altissimi sandali con cinturini sottili, perché non spezzassero il disegno che si allungava fino ai piedi come una calzamaglia. Borsa a mano a forma di sfera, sempre di Serre, su cui si legge "Hardcore Couture", due parole che descrivono perfettamente il look da stadio di Beyoncé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Mag 11, 2019 at 6:42 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Mag 11, 2019 at 7:09 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Mag 11, 2019 at 7:52 PDT

Infine, impossibile non menzionare il radicale cambio di hairstyle! Queen Bey ha detto addio alla sua famosa criniera bionda per provare una nuance molto più scura rispetto al suo solito: un caldissimo castano cioccolato, illuminato da colpi di sole più chiari. Come stupisce Beyoncé, nessuno mai al mondo.

ph. getty images