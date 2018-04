Beyoncé: il nuovo merch in vista del tour “On The Run II” è un omaggio a Nefertiti

Se i biglietti per l'imminente On the Run Tour II di Beyoncé e Jay-Z non sono sufficienti per soddisfare la tua sete di "Lemonade", allora questo è il tuo giorno fortunato.

Del nuovo merch in vista di OTRII è ora disponibile su beyonce.com. Queen Bey omaggia un'altra regina: Nefertiti.

Wow!

Beyoncé e Jay-Z hanno da sempre come fonte di ispirazione l'arte e la cultura africana. La coppia ha infatti annunciato a tutto il mondo l'arrivo dell'OTRII con un artwork/omaggio a un classico del cinema africano: il film senegalese del 1973 "Touki Bouki" diretto da Djibril Diop Mambéty.

Beyonce and Jay Z pay tribute to my son's godfather, Djibril Diop Mambety, whose film #ToukiBouki is shaking up the world 45 years after it was made. Some of us knew magic when we saw it. #blackworldcinema #blackartmatters pic.twitter.com/Bj9TAiIzo6