Bella Hadid: tutti i sexy look di Cannes 2019

Ullallà

Per Bella Hadid l'avventura in Costa Azzurra è giunta al termine, la modella ha appena lasciato la riviera francese per tornare in America. La minore delle sorelle Hadid è da alcuni anni ospite fissa del Festival del cinema di Cannes e anche la 72ª edizione ha incoronato la splendida 22enne come il più luminoso angelo del red carpet. Bella ha infatti incantato sulla montée des marches (ma anche sulla Croisette) svelando il suo corpo mozzafiato con abiti strabilianti.

Abbiamo raccolto tutti i sexy look che ha indossato a Cannes 2019. Lancia il video e preparati ad esclamare: "Ullallà!"