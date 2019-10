Bella Hadid per la sua festa di compleanno sceglie un abito vintage che ha la sua stessa età

Approssimativamente la sua stessa età

Bella Hadid è nata il 9 ottobre 1996 e ha deciso di festeggiare il suo 23esimo compleanno scivolando in un vestito vintage che ha approssimativamente la sua stessa età. Si tratta di un abito a collo alto senza maniche di velluto con stampa grafica ipnotica della fine degli anni '90, disegnato da John Galliano quando era alla guida di Dior. Lo stilista iniziò a lavorare per la maison francese proprio nel 1996, quindi i conti sono abbastanza facili.

Ecco la foto di Bella mentre raggiunge la sua cena di compleanno, pubblicata da Just Jared:

Allo straordinario vestito, la super modella ha abbinato le scarpe più ambite di questa stagione: stivali alti fino al ginocchio neri con stampa coccodrillo e tacco slanciato.

Indossare look d'archivio è diventata una tendenza costante tra le star negli ultimi tempi. Basta pensare a quasi tutti i look che Kylie Jenner ha indossato durante le lussuose vacanze estive, oppure a Kim Kardashian che ci ha regalato una sequela di vintage outfit per i suoi red carpet primaverili. Tornando al capo di Bella, si tratta di un vestito super raro e super lusso. Vogue riporta che abiti simili sono disponibili online per oltre 2.500 dollari.

ph. getty images