Bella Hadid e il costume intero più sgambato dell’estate – fino alle costole

Con Bella l'estate non finisce mai

L'estate non è ancora finita e soprattutto non ha finito di stupirci. Caso in questione: Bella Hadid e una foto ultra bagnata condivisa su Instagram. La modella 22enne, durante le sue vacanze a Mykonos con la sorella Gigi, ha sfoggiato una serie di sexy costumi da bagno super sgambati, proprio come vuole la tendenza di quest'estate, ma quello che indossa nel nuovo scatto ha la sgambatura più alta che abbiamo mai visto - ma che anche avremmo mai potuto immaginare:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦋 (@bellahadid) in data: 21 Ago 2019 alle ore 1:40 PDT

Il costume intero grigio ardesia di Bella ha il taglio della sgambatura che supera la vita per salire fino alla gabbia toracica. Il capo vanta anche una scollatura a V profonda e la schiena nuda per una silhouette ancora più rivelatrice.

In posa a bordo piscina accanto a un cespuglio di ortensie, Bella ci fa sognare che l'estate è ancora qui per restare. Non fare quella faccia, lo sappiamo è dura per tutti.

ph. getty images