Bella Hadid ha già indossato la lingerie perfetta per Capodanno 2020

Uno scatto ultra bollente

In questo freddo fine novembre, Bella Hadid ha deciso di alzare la temperatura su Instagram con uno scatto ultra bollente dal backstage di un nuovo servizio fotografico. Lo capiamo è difficile, ma se riesci a staccare gli occhi da tutta questa pelle, vorremmo portare l'attenzione sul completino che indossa la super modella. Alla faccia della tradizione dell'intimo rosso, daremmo qualsiasi cosa per poter scivolare in una simile lingerie in stile retrò per la notte di Capodanno 2020!

Visualizza questo post su Instagram You know I like my Bourbon neat🖤 Un post condiviso da Bella (@bellahadid) in data: 23 Nov 2019 alle ore 8:30 PST

Reggiseno di raso nero, strutturato in una rivisitazione sexy delle coppe "a punta" in stile anni '60. Reggicalze a vita alta sempre in raso e un paio di autoreggenti in pizzo floreale con fiocchetti. Vabbè, CIAO.

Ora sappiamo cosa comprare con gli sconti il prossimo Black Friday!

Idee per creare un look super sexy per Capodanno 2020? Lancia il video e lasciati ispirare:

ph. getty images