Bella Hadid e The Weeknd hanno portato la tendenza camoflouge a un nuovo irraggiungibile livello

Un incredibile look di coppia

Bella Hadid e The Weeknd sono tornati insieme lo scorso maggio, 18 mesi dopo che si erano lasciati e recentemente lui le avrebbe chiesto di andare a convivere. Insomma, sono più innamorati che mai e questo ultimo look di coppia dimostra quanto siano in completa sintonia.

Visualizza questo post su Instagram 1 minute til my favorite day of the year.... @theweeknd Un post condiviso da 🦋 (@bellahadid) in data: Feb 15, 2019 at 8:59 PST

Abel ha festeggiato il suo 29esimo compleanno il 16 febbraio con una grande festa a New York, il tema del party era "camouflage" e secondo le IG stories del cantante di "Starboy" praticamente tutti gli invitati era vestiti con qualcosa di mimetico. Ovviamente, il birthday boy e Bella non hanno fatto eccezione, e i due hanno portato la tendenza camo, una della più hot della prossima primavera, a un nuovo irraggiungibile livello.

Visualizza questo post su Instagram HAPPY BIRTHDAY BABY🖤🖤🖤🖤🖤🖤 Un post condiviso da 🦋 (@bellahadid) in data: Feb 16, 2019 at 11:48 PST

La modella e il cantante canadese sono davvero in sync, anche quando di tratta di azzardare e stupire con lo stile!

ph: getty images