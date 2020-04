Zac Efron non vuole mai più avere quel corpo tutto muscoli di “Baywatch”

"È solo stupido"

Hai presente i pettorali, bicipiti e addominali esplosivi che Zac Efron ha sfoggiato nel film del 2016 Baywatch? Ecco, l'attore ha rivelato che non vuole mai più avere quel corpo tutto muscoli, intervistato in un nuovo episodio di Hot Ones, in cui le celebrità rispondono alle domande mentre mangiano ali di pollo piccanti.

"È stato davvero un momento molto importante per fare Baywatch perché mi sono reso conto che quando avessi finito con quel film, non avrei mai più dovuto essere di nuovo così in forma. Veramente. È stato così difficile", ha detto Zac nell'intervista. "Ti alleni senza mai poterti fermare, capito? Hai cose come acqua sotto la pelle che ti fanno preoccupare, per trasformare i tuoi addominali in super addominali. È tipo solo... è solo stupido."

Se non ricordi, ecco Zac nel film Baywatch:

E questa è una delle sessioni di allenamento a cui si sottoponeva quotidianamente. Casual.

Tuttavia, Zac ha ammesso che potrebbe ritornare a quella forma fisica solo per una vera buona ragione, ovvero un ruolo cinematografico a cui non poter dire di no:

"Sono felice che abbia funzionato, sono felice che mi abbia portato a fare il film. Potrei farlo di nuovo se fosse per qualcosa di utile, ma aspetteremo che arrivi", ha detto Zac. "Ora sto bene così. Abbi cura del tuo cuore, abbi cura del tuo cervello e starai bene".

Grande Zac <3

Ph. getty images