Unghie primavera 2020, Jennifer Lopez non ha dubbi: la manicure è nei colori pastello

Da provare ASAP

In cerca di ispirazioni per le tue prossime manicure di primavera? Jennifer Lopez è qui per aiutarti. Del resto, sono poche le certezze in questo mondo, ma di una cosa siamo sicuri: la super star completa ogni suo outfit con una favolosa nail art. Dalla manicure griffata di Capodanno a quella tempestata di cristalli del Super Bowl 2020, le unghie di JLo fanno sempre tendenza. Anche grazie al suo fidato manicurit e collaboratore di lunga data, Tom Bachick, che tra le clienti più affezionate ha perfino Selena Gomez. A questo proposito, il nail artist ha appena condiviso su Instagram due nuove manicure create per la splendida 50enne, ci piacciano tantissimo perché semplici da replicare e facili da indossare nella vita di tutti i giorni. Non solo, ci regalano l'ispirazione definitiva per le nuance unghie primavera 2020: i colori pastello.

Visualizza questo post su Instagram Spring has sprung 💛 @jlo #ManiMonday #nailsbytombachik Un post condiviso da 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 𝙉𝙖𝙞𝙡𝙨 (@tombachik) in data: 2 Mar 2020 alle ore 9:00 PST

Sposta l'attenzione dal mega diamante di fidanzamento che Alex Rodriguez ha regalato a Jennifer e concentrati sui colori LOL. La prima manicure è di un profumatissimo color lilla, la seconda di un divertente giallo pastello. Se a queste nuance sommiamo lo smalto verde salvia che qualche tempo fa Hailey Bieber ha sfoggiato su Instagram, il risultato è chiaro: questa primavera le unghie si tingono di colori pastello e sorbetto. Adoriamo.

Unghie nude? In questo video abbiamo raccolto un sacco di ispirazioni tutte da copiare:

ph. getty images