La manicure con le farfalle di Kylie Jenner è un sogno che diventa realtà

Wow

Tornata dalla sua vacanza follemente lussuosa sull'isola di Turks e Caicos, dove è incappata in un paio di photoshop fail, Kylie Jenner è corsa dal suo manicurist di fiducia per darsi una sistemata alle unghie. E che unghie! Una square affilatissima con base nude, dove sono state disegnate una miriade di favolose farfalle rosa, come non notare i glitter applicati, per dare luminosità all'effetto.

Il famoso nail artist delle celebrità lo trovi su Instagram come chaunlegend, fa le unghie anche a Cardi B.

Vuoi qualche altra idea per nail art freschissime con cui illuminare la tua estate 2019? Allora lancia il video:

Ph. getty images