Unghie: lascia che Harry Styles ispiri la tua prossima manicure fai-da-te

Nail facili e molto cool

Non si può scrivere della rockstar preferita dalla generazione Z senza parlare di un momento di moda rivoluzionario. Harry Styles ama giocare con i codici androgini e dimostra che lo stile non ha limiti e neppure genere. Le sue manicure colorate sempre abbinate ai suoi look vintage raccontano la sua visione e noi ne siamo completamente ossessionati. Le nuance di smalto che sceglie sono ogni volta sorprendenti e, particolare non meno importante, le unghie del 26enne sono super facili da replicare a casa. In cerca di ispirazioni nail mentre aspetti l'appuntamento al salone? Harry Styles è qui per aiutarti.

L'estate è alle porte, quindi è il momento per una manicure macedonia con la tua frutta preferita. Non sei bravo a disegnare? Procurati degli sticker per unghie e il gioco è fatto.

Visualizza questo post su Instagram @harrystyles for @gucci Cruise 20 #harrystyles #guccicruise20 Un post condiviso da jennynails (@jennynails) in data: 28 Mag 2019 alle ore 12:40 PDT

Perché non giocare con tonalità pastello? Questa combinazione di rosa baby e verde salvia è fresca, ma anche molto glamour.

Visualizza questo post su Instagram @harrystyles didn’t come to play 💚🖤💚 Nails by me for the Met Gala Un post condiviso da jennynails (@jennynails) in data: 6 Mag 2019 alle ore 7:19 PDT

Se preferisci una manicure multicolor nei toni più scuri, non guardare oltre: le unghie che Harry ha sfoggiato al Met Gala 2019 sono quello che stai cercando.

Vogliamo parlare delle unghie emoji? Puoi ricrearle facilmente con lo smalto giallo e nero per una manicure di sicuro effetto.

E infine c'è lo smalto rosa pesca con cui afferra angurie nel videoclip di "Watermelon Sugar". Qui sotto puoi rivedere il video del suo nuovo singolo per la più zuccherina delle ispirazioni:

ph. getty images