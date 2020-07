Unghie: la semplice manicure bianco ottico di Kylie Jenner è l’accessorio più chic dell’estate

Da copiare ASAP

Come una prendisole di lino bianco o una camicia bianca sbottonata indossata come copricostume sopra a un bikini, c'è qualcosa di irresistibile nell'indossare il bianco in estate. Luminoso e candido, non esiste nulla che riesca a far risaltare l'abbronzatura come questo colore. Quindi perché non portarlo anche sulle unghie proprio come Kylie Jenner? La giovane miliardaria ha appena condiviso sulle sue Instagram Stories la nuova immacolata e freschissima manicure, molto diversa dalle nail ad alto impatto che sfoggia di solito. L'effetto è semplice, ma davvero chic: la sua oval bianco ottico è per noi subito diventata l'accessorio perfetto da sfoggiare per tutta l'estate 2020.

Se il semplice smalto bianco è un pochino troppo boring per i tuoi gusti, abbiamo selezionato un sacco di altre white nail a cui ispirarti, perché non c'è davvero limite alla creatività:

Visualizza questo post su Instagram All dressed up in a Fresh Angle mani (...with nowhere to go).🤍 Un post condiviso da Paintbox (@paintboxnails) in data: 18 Apr 2020 alle ore 4:05 PDT

Visualizza questo post su Instagram It doesn’t get better than custom, saturated glitter and bright pastels.💫 Un post condiviso da Paintbox (@paintboxnails) in data: 30 Lug 2019 alle ore 6:27 PDT

Visualizza questo post su Instagram Be a star. ⭐️ Un post condiviso da Olive & June (@oliveandjune) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:05 PDT

Visualizza questo post su Instagram A little Summer splash 💦 #nailsbytombachik Un post condiviso da 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 𝙉𝙖𝙞𝙡𝙨 (@tombachik) in data: 23 Giu 2020 alle ore 1:30 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🗯🗯🗯🗯💭💭💭💭 @itsmesamwass #nailsbymei Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 18 Apr 2019 alle ore 4:33 PDT

ph. getty images